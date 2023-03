Sabato 1 Aprile 2023

Muniti di binocolo ci incamminiamo insieme lungo la 'via dei nidi', in questo periodo ricca di piacevoli sorprese, dove è possibile osservare gli uccelli in cova, il corteggiamento, l'accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido.

Lungo la passeggiata, insieme alla nostra guida, muniti di binocolo potete fare diversi avvistamenti e individuare le diverse specie animali che vivono in questa zona, la flora tipica e le piante 'amanti del sale'.

Dalla Torretta di avvistamento ci lasciamo ammaliare dal panorama della Salina, dove acqua e cielo si confondono, con la possibilità di scattare qualche bella foto.



L'escursione in passeggiata è adatta a tutti, il terreno è pianeggiante e la lunghezza del percorso è di circa 1 km tra andata e ritorno.



NON SONO AMMESSI CANI



La partenza è prevista dal Centro Visite Salina di Cervia in Via Bova 61, Cervia (RA)