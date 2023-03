Domenica 26 Marzo 2023

Escursione gratuita semplice di 20 Km nelle Valli di Comacchio, per riprendere a pedalare insieme, al termine per chi vuole pranzo a base di pesce e festa insieme.



Per tutti i tesserati in omaggio la nuova Borraccia Avventura firmata Deltaciclando



Al termine dell'escursione pranzo a base di pesce da prenotare

Ritrovo: ore 9.45 presso AMNI di Comacchio (Via dello Squero, 20)