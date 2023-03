Sabato 1 Aprile 2023

Classe, antica città portuale romana, successivamente avamposto militare della flotta di Costantinopoli sul Mediterraneo.



La visita guidata vi porterà prima al Museo Classis, allestito nelle sale dell'ex zuccherificio ravennate, che si caratterizza come un museo archeologico attraverso cui è possibile scoprire lo sviluppo della città nel corso dei secoli. Un museo capace di permettere importanti approfondimenti rispetto alla società e alla vita dell'epoca.



Il tour proseguirà con la visita alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe, celebre esempio dell'arte musiva paleocristiana, in cui inizialmente trovarono riposo le spoglie del Santo.



Scopri Classe è un tour che vi permetterà di approfondire i luoghi che hanno caratterizzato la culla di Ravenna.