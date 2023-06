Escursione guidata in bici

Sabato 3 Giugno 2023

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, escursione guidata in bici della durata di circa due ore e mezza per osservare le bellezze delle Valli di Argenta e svelare i segreti dell'avifauna che popola questo habitat.

Intero 8 € - Ridotto 5 € - Nolo bici 6 €

Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C - 44011 Campotto (FE)

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 0532808058 - info@vallidiargenta.org