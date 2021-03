Pasquetta alle Dune

Lunedì 5 Aprile 2021

Giornata all'aria aperta per tutta la famiglia per divertirsi insieme con prove da superare. Possibilità di effettuare un pic nic all'interno della Riserva.

Evento gratuito



Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative anti COVID

Gli eventi potrebbero subire variazioni sulla base delle disposizioni anti COVID in vigore

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 345/2518596

Mesola 44026 Italy Luogo: Riserva Naturale Dune Fossili di Massenzatica, dalle ore 10.30 alle 18.30

Comune: Mesola (FE)

Provincia: Ferrara Regione: Emilia-Romagna



Altre info su:Tag: notturne