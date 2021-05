Escursioni in Eco-Shuttle

Domenica 23 Maggio 2021

Percorrendo la Via Romea Germanica, antico itinerario che ripercorre le tappe del viaggio intrapreso nel XII secolo dal Monaco Alberto di Stade verso Roma, si trova l'Ecomuseo di Argenta, articolato in tre sezioni museali e una naturalistica: il Museo delle Valli, il Museo della Bonifica, il Museo Civico e le oasi di Campotto, un luogo incantato da visitare. Sono tra le più vaste zone umide d'acqua dolce dell'Italia settentrionale, riconosciute d'interesse internazionale nel 1976 ai sensi della convenzione di Ramsar e Sesta Stazione del Parco del Delta Del Po Emilia-Romagna: un territorio di 1600 ha che comprende le casse di espansione Campotto-Bassarone e Vallesanta e il bosco igrofilo del Traversante. Da questo fine settimana oltre alle escursioni a piedi e in bicicletta è possibile visitarle comodamente seduti: saliremo a bordo dell'eco-shuttle e vi condurremo alla scoperta di un paradiso di acqua dolce, ninfee, canneti e boschi popolati da una straordinaria biodiversità animale e vegetale. Le tappe del tour: Bosco del Traversante, Torretta su Cassa Campotto, Cassa Bassarone, Cassa Campotto e Osservatorio su Cassa Campotto con osservazione della garzaia. Un'esperienza visiva e sensoriale di tutti gli scenari tipici della pianura, dal paesaggio vallivo con ninfee e canneti, al bosco del Traversante, residuo di bosco igrofilo. Lungo il percorso potremo osservare la fauna tipica del territorio dominata dall'avifauna con sgarze ciuffetto, aironi rossi, cenerini e bianchi, nitticore, garzette, svassi maggiori, germani reali, moriglioni, spatole, cigni, cormorani, marangoni, oche selvatiche e possibilità di scorgere alcuni pulli (piccoli di uccelli). La prenotazione è obbligatoria per ingressi contingentati nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C - 44011 Campotto (FE)

Ingresso: 15,00 Euro

Argenta 44011 Italy Luogo: Oasi di Campotto

Comune: Argenta (FE)

Provincia: Ferrara Regione: Emilia-Romagna

Info Email: info@vallidiargenta.org Info Line: 0532808058 Ferrara

Altre info su:Tag: escursioni