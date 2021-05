La pedalata alle montagne di sale

Un'escursione di carattere produttivo e naturalistico!

Domenica 30 Maggio 2021

Un'escursione in bicicletta fino alle montagne di sale, partendo dal Centro Visite Salina di Cervia, insieme alle nostre guide esperte percorrerete in sella alla vostra bicicletta un tratto della nuova pista ciclabile, fino a raggiungere la torretta di avvistamento da cui potrete ammirare un panorama unico. Muniti di binocolo e grazie all'aiuto delle nostre guide ambientali, potrete avvistare e identificare le diverse specie che popolano questa zona.

In sella alla vostra bicicletta, continuerete ad attraversare la Salina fino a raggiungere lo stabilimento, in cui potrete ammirare le grandi montagne di sale!



Ritrovo presso Centro Visite Salina di Cervia (Via Bova 61, Cervia)

Ingresso: 12,00 Euro

Cervia 48015 Italy Luogo: Salina di Cervia

Comune: Cervia (RA)

Provincia: Ravenna Regione: Emilia-Romagna

Info Email: salinadicervia@atlantide.net Info Line: 0544 973040 Ravenna

Altre info su:Tag: escursioni