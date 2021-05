La pedalata dei fenicotteri

Sabato 22 Maggio 2021

In sella alla bicicletta vi accompagneremo lungo le Valli Meridionali di Comacchio, attraversando lingue di terra, avvolti dai suoni della natura e circondati da specchi d'acqua e distese di fenicotteri.

Vi accompagneremo alla scoperta del Parco del Delta del Po, tra il silenzio e la quiete di quest'oasi naturalistica in cui è possibile ammirare sempre i fenicotteri: da anni infatti sono stanziali e considerano questo luogo casa.



Muniti di binocolo potrete riconoscere anche tante altre specie che vivono in questa zona ed emozionarvi nell'osservare i loro comportamenti di vita quotidiana: accudimento del nido, corteggiamento e tanto altro.



Per raggiungere le Valli attraverseremo il fiume Reno a bordo di un traghetto elettrico, a impatto zero sull'ambiente, e successivamente ci muoveremo solo in bicicletta, silenziosamente all'interno delle Valli.

Ritrovo: Via Rivaletto, 25 - Sant'Alberto (RA) - Presentarsi circa 10 minuti prima dell'inizio dell'attività

­Ingresso 13,00 Euro

Ravenna 48100 Italy Comune: Ravenna (RA)

Provincia: Ravenna Regione: Emilia-Romagna



