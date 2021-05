Da tutte parti per la gran foresta

Escursione guidata in bicicletta all'interno della "divina foresta spessa e viva"

Domenica 23 Maggio 2021

Escursione guidata in bicicletta all'interno della "divina foresta spessa e viva", fonte di ispirazione per il Sommo Poeta nella scrittura della Commedia 700 anni fa. L'escursione prevede un tour ad anello che lambisce la millenaria Pineta di Classe, densa di riferimenti storici e letterari. Sul finale si giunge al "paradisiaco" affaccio a mare sulla torretta sita presso la foce del Torrente Bevano. Una guida ambientale di comprovata esperienza fungerà da Virgilio per ciò che riguarda animali e piante.

Ritrovo presso il Centro Visite Cubo Magico Bevanella (via Canale Pergami 80 Savio, Ravenna)

Durata: 3 ore

Lunghezza percorso: 20 km

Ingresso: 15,00 Euro

Possibilità di aggiungere un ottimo aperitivo a base di prodotti locali una volta tornati al punto di partenza (consumazione all'aperto).

Ravenna 48100 Italy Luogo: Savio

Comune: Ravenna (RA)

Provincia: Ravenna Regione: Emilia-Romagna

Info Email: bevanella@atlantide.net Info Line: 335 5632818 Ravenna

