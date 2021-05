Escursione a piedi in Salina a Comacchio

Venerdì 28 Maggio 2021

Un'escursione adatta a tutti, su un percorso di circa 5 chilometri, avvolti da una natura che incanta. Con una durata di circa 2 ore e mezza, questa esperienza permette di godere appieno della magia di un ecosistema ricco e fragile allo stesso tempo. Sono previste numerose tappe per ammirare i magnifici panorami, la fauna e la vegetazione, per fermarsi nella torre rinascimentale e per concedersi una passeggiata divertente e rilassante.



Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle normative anti - COVID 19.

Prenotazione obbligatoria

Ingresso: 8,00 Euro



Dove: Salina di Comacchio (Via della Salina, Lido degli estensi, Comacchio)

Comacchio 44022 Italy

Comune: Comacchio (FE)

Provincia: Ferrara Regione: Emilia-Romagna

Info Email: info@salinadicomacchio.it Info Line: 3453080049 Ferrara

