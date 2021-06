In Canoa all'Isola degli Spinaroni

Escursione in bici + canoa all'interno della Pineta San Vitale e nella Pialassa Baiona

Venerdì 4 Giugno 2021

Tour guidato in canoa fino all'Isola degli Spinaroni, teatro di primo piano della guerra partigiana a Ravenna, in uno scenario naturalistico tra i più affascinanti del Parco del Delta del Po, tra zone umide, praterie salmastre e pinete millenarie.

Il punto di imbarco sarà raggiunto con un breve percorso in bicicletta all'interno alla Pineta.



L'escursione richiede un minimo di preparazione fisica, ma nessuna pregressa esperienza in canoa. Si richiede un cambio vestiti, una borraccia e spirito di avventura.

Durata: 3 ore

Ritrovo: al Centro Visite Cà Vecchia, Pineta San Vitale, via Canale Fossatone n 3, Ravenna alle ore 16 (coordinate 44°30'32.5?N 12°13'46.1?E);

Ingresso: 30,00 Euro

Ravenna 48100 Italy Luogo: Museo NatuRA

Comune: Ravenna (RA)

Provincia: Ravenna Regione: Emilia-Romagna

Info Email: natura@atlantide.net Info Line: 0544528710 Ravenna

Altre info su:Tag: escursioni