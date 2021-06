Alla scoperta della biodiversità in bici

Sabato 5 Giugno 2021

Sabato 5 giugno ore 16.00 escursione in bicicletta alla scoperta dell'ambiente che caratterizza le Valli di Argenta e della sua particolare biodiversità.



Prenotazione obbligatoria per ingressi contingentati nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C - 44011 Campotto (FE)



In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto.

Ingresso: 8,00 Euro



Info e prenotazioni: 0532808058 da martedì a domenica 9.00 - 13.00 / 15.30 – 18.00 info@vallidiargenta.org

Argenta 44011 Italy Luogo: Oasi di Campotto

Comune: Argenta (FE)

Provincia: Ferrara Regione: Emilia-Romagna

Info Email: info@vallidiargenta.org Info Line: 0532808058 Ferrara

