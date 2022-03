Mercoledì 23 Marzo 2022

In sella alla bicicletta vi accompagniamo lungo le Valli Meridionali di Comacchio, attraversiamo lingue di terra, avvolti dai suoni della natura e circondati da specchi d'acqua e distese di fenicotteri.

Vi accompagniamo alla scoperta del Parco del Delta del Po, tra il silenzio e la quiete di quest'oasi naturalistica in cui è possibile ammirare sempre i fenicotteri: da anni infatti sono stanziali e considerano questo luogo casa.

Muniti di binocolo potete riconoscere anche tante altre specie che vivono in questa zona ed emozionarvi nell'osservare i loro comportamenti di vita quotidiana: accudimento del nido, corteggiamento e tanto altro.

Per raggiungere le Valli attraversiamo il fiume Reno a bordo di un traghetto elettrico, a impatto zero sull'ambiente, e successivamente ci muoviamo solo in bicicletta, silenziosamente all'interno delle Valli.



Lunghezza percorso in bicicletta 12 km su territorio pianeggiante. Percorso semplice.



Quota di partecipazione € 15

Bambini 0-5 anni gratuiti



Incluso nel biglietto:

- noleggio bicicletta (donna, uomo, bambino e eventuali seggiolini)

- binocolo

- traghetto

- guida ambientale escursionistica



Ritrovo al Museo NatuRa: Via Rivaletto 25 - Sant'Alberto (RA)