Escursione in bicicletta all'interno della Pineta San Vitale con partenza dal Centro Visite Cà Vecchia

Venerdì 18 Marzo 2022

Un'escursione per tutti all'interno di una delle più antiche pinete ravennati, caratterizzata dalla presenza di aree umide alternate a "staggi", ovvero zone più elevate derivate dagli antichi cordoni di dune. Da alcuni decenni fa inoltre parte del patrimonio del Parco Regionale del Delta del Po.

Per l'escursione saranno fornite bici a noleggio e una guida ambientale esperta.

Lunghezza percorso in bicicletta 12 km su territorio pianeggiante. Percorso semplice.



Quota di partecipazione € 15

Bambini 0-5 anni gratuiti



Consigliamo:

- abbigliamento e scarpe comode

- cappellino e occhiali da sole

- acqua



Per partecipare NON è richiesto il Green Pass ma è necessario avere con sé la mascherina nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.



Ritrovo: fino alla prima domenica di maggio il ritrovo è previsto a Ca' Vecchia (superare la sbarra), dalla seconda domenica di maggio il ritrovo è previsto alla sbarra di ingresso in Pineta San Vitale (coordinate 44°30'29.1"N 12°13'26.6"E).



Per informazioni: 0544 528710 - natura@atlantide.net