Escursione in bicicletta all'interno della Pineta San Vitale con partenza dal Centro Visite Cà Vecchia

Venerdì 8 Aprile 2022

Un'escursione per tutti all'interno di una delle più antiche pinete ravennati, caratterizzata dalla presenza di aree umide alternate a "staggi", ovvero zone più elevate derivate dagli antichi cordoni di dune. Da alcuni decenni fa inoltre parte del patrimonio del Parco Regionale del Delta del Po.

Per l'escursione saranno fornite bici a noleggio e una guida ambientale esperta.

Lunghezza percorso in bicicletta 12 km su territorio pianeggiante. Percorso semplice.



Quota di partecipazione € 15

Bambini 0-5 anni gratuiti



Consigliamo:

- abbigliamento e scarpe comode

- cappellino e occhiali da sole

- acqua



Per partecipare NON è richiesto il Green Pass ma è necessario avere con sé la mascherina nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.



Ritrovo: fino alla prima domenica di maggio il ritrovo è previsto a Ca' Vecchia (superare la sbarra), dalla seconda domenica di maggio il ritrovo è previsto alla sbarra di ingresso in Pineta San Vitale (coordinate 44°30'29.1"N 12°13'26.6"E).



Per informazioni: 0544 528710 - natura@atlantide.net