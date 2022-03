Domenica 3 Aprile 2022

Partendo in bici dal centro storico di Comacchio pedaleremo lungo gli argini delle Valli fino a raggiungere Stazione Foce. Da qui ci addentreremo nei percorsi dei laghi salmastri tra scenari di grande suggestione ed estremamente ricchi di biodiversità. Lungo l'itinerario la guida ci aiuterà ad osservare e riconoscere le numerose specie di uccelli che popolano in ogni stagione questa zona unica in Europa. Immancabili i grandi fenicotteri che formano qui una delle colonie più importanti del mediterraneo. Si prosegue fino al litorale per poi chiudere l'anello e rientrare al punto di partenza.



PERCORSO: anello di circa 18 km

RIENTRO PREVISTO: ORE 12.00

Ritrovo presso Manifattura dei Marinati, via Mazzini 200, Comacchio