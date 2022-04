Sabato 23 Aprile 2022

Escursione guidata in barca elettrica lungo il canale circondariale della Salina di Cervia, con durata di 1 ora e 30 minuti, all'ora del tramonto. Si arriva al cuore della Salina dove si scende per una breve passeggiata.



Nel periodo primaverile/estate il percorso è naturalistico: la Salina è infatti ricca di piacevoli sorprese e si possono osservare gli uccelli in cova, il corteggiamento, l'accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido.



Dal 2 aprile al 5 giugno 2022: sabato con partenza un'ora prima del tramonto, domenica 17 e 24 aprile con partenza un'ora prima del tramonto (gli orari precisi sono presenti nei biglietti online, cliccando sulla data in verde).



Ritrovo presso Centro Visite Salina di Cervia - Via Bova, 61 - Cervia (RA)