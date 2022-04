Domenica 10 Aprile 2022

Visitiamo le Valli di Argenta comodamente seduti a bordo dell'eco-shuttle in un percorso di circa due ore e mezza dove vi condurremo alla scoperta di un paradiso di acqua dolce, ninfee, canneti e boschi popolati da una straordinaria biodiversità animale e vegetale.

Intero 15 € - Ridotto 10 €

Prenotazione obbligatoria

Domenica 27 marzo ore 15.00

Domenica 10 aprile ore 15.30

Domenica 17 aprile ore 10.00

Domenica 17 aprile ore 15.30

In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto

Ritrovo presso Museo delle Valli Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto (FE)



Info e prenotazioni: info@vallidiargenta.org - 0532808058 (martedì-domenica 9.00-13.00715.30-18.00)