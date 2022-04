Sabato 23 Aprile 2022

Muniti di binocolo ci incamminiamo insieme lungo la 'via dei nidi', in questo periodo ricca di piacevoli sorprese, dove è possibile osservare gli uccelli in cova, il corteggiamento, l'accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido.

Percorso semplice, circa 1 km di camminata tra andata e ritorno.

Durata: 1 ora e 30

Ritrovo presso Centro Visite Salina di Cervia - Via Bova 61, Cervia (RA)