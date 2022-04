Domenica 17 Aprile 2022

Partendo dal Centro Visite, insieme alla guida esperta, percorriamo in bicicletta un tratto interno della Salina fino a raggiungere la Salina Camillone, antica Salina in cui il sale viene ancora raccolto a mano con gli strumenti e i metodi di una volta.



Dopo aver scoperto i segreti dell'Oro Bianco, saliamo in sella alla bicicletta e percorriamo la nuova pista ciclabile, lungo il tragitto facciamo alcune soste per avvistare le diverse specie che vivono in quest'area del Parco del Delta del Po.



Terminiamo l'attività alla Locanda Acervum, dove ad aspettarci ci sarà un gustoso brunch dolce e salato preparato al momento.



Partenza: Centro Visite Salina di Cervia - Via Bova, 61