In bici e in barca dal centro storico alle Valli

Lunedì 18 Aprile 2022

Bellissimo itinerario che alterna la barca alla bicicletta, attraversando la laguna e costeggiando la Salina di Comacchio. Partenza dalla Manifattura dei Marinati e arrivo in barca a Stazione Foce, dove si proseguirà in bicicletta lungo gli argini che disegnano questi specchi d'acqua. L'escursione termina a Stazione Foce* ed è comprensiva del biglietto d'ingresso alla Manifattura dei Marinati, visitabile a partire dalle ore 15:00.



*Per la vostra pausa pranzo, possibilità di prenotazione presso il Ristorante Bettolino di Foce o pranzo al sacco presso l'adiacente area pic-nic.



Durata 3h



Giorni e orari di escursione: Dal 3/04 al 5/06 e dal 11/09 al 02/11 Ogni domenica e festivi alle ore 09.30



Incontro con la guida: Centro Visite Manifattura dei Marinati

Corso Mazzini 200, Comacchio

E' possibile il noleggio delle biciclette alla tariffa di € 5



Nota: per chi noleggia la bicicletta, riconsegna presso la Manifattura dei Marinati alle ore 15:00