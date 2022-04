Escursione alla scoperta del sud del Delta del Po con pranzo a bordo

Domenica 24 Aprile 2022

Da Gorino Ferrarese discesa lungo il Po di Goro sino all'Isola dell'Amore, costeggiando la Riserva Statale della Sacca di Goro, l'Isola del Mezzanino, l'Isola dei Gabbiani o del Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici. In questo ambiente in continua evoluzione, la presenza dell'uomo è testimoniata dal faro, dalla Lanterna Vecchia e dalle innumerevoli strutture per la pesca, la risorsa economica dell'area. Prima del rientro, traversata in Mare Adriatico sino alle foci del Po di Gnocca e navigazione lungo la Sacca degli Scardovari. Dopo la navigazione sarà servito il pranzo a base di freschissimo pesce.