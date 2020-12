Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico nell'ambito del progetto PEPSEA

(Ariano Polesine, 24 Dic 20) Procedura Comparativa per curriculum e successivo eventuale colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di collaborazione alla realizzazione del progetto e per attività di supporto nei rapporti con il partenariato, gli enti affiliati e gli stakeholder, nell'ambito del progetto PEPSEA

Scadenza: 29 gennaio 2021, ore 13.00

