Le prime azioni del network digitale del Parco

(Ariano Polesine, 04 Feb 21)

Sono attivi i primi 4 hot-spot WI-FI creati dall'Ente Parco nell'ambito del Progetto della Regione Veneto per la realizzazione di un programma di investimenti per la realizzazione di un piano di comunicazione digitale interattiva denominato network informatico del Delta del Po.

I punti per potersi connettere liberamente alla rete WI-FI sono Il Centro Visitatori, di Porto Viro in Piazza Matteotti, Il Museo del Miele di Ca' Cappellino, la Foresteria del Parco in via Rosolina mare 16, e il Rifugio Natura del Delta del Po a Gorino Sullam in Piazza San Rocco 1.

Per potersi connettere, si deve individuare l'hot-spot ParcoDeltaPo, al primo accesso si aprirà una pagina di registrazione in sui cui inserire il numero di telefono e una password, accettare le condizioni di utilizzo e inviare un sms con il testo seguente: deltaPo a questo numero 3484034549, dopo qualche minuto sarà possibile navigare.