L’acqua che vogliamo The Water We Want: Quale futuro per i patrimoni dell’acqua ereditati? Concorso a premi per giovani

(Ariano Polesine, 26 Feb 21) Il concorso a premi per i giovani The Water We Want | L'acqua che vogliamo (TWWW) ha lo scopo di esplorare con il punto di vista delle giovani generazioni, e nel quadro dell'Agenda 2030 e degli. Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), le nostre molteplici risorse idriche ereditate. Il concorso è rivolto a scuole, istituti di apprendimento (sia formali che informali) e organizzazioni della società civile di tutto il mondo ed è limitato a due categorie di età: studenti 6-12 anni (istruzione primaria) e 13-18 anni (istruzione secondaria).

Scadenza 30/04/2021