Esito procedura di Selezione PEPSEA - chiusura procedimento

(Ariano Polesine, 28 Apr 21) Procedura comparativa per curriculum e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento delle attività connesse al progetto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia Croazia denominato PEPSEA - Esito Negativo procedura di selezione - chiusura procedimento

Scadenza 28/05/2021