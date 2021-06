Incontri nell'ambito del Progetto Interreg Italia-Croazia ECOSS

(Ariano Polesine, 15 Giu 21) Gli incontri di progetto sono previsti dalle azioni WP2.4 e WP2.5 del progetto finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 "ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity ECOSS.

Il Progetto ECOSS vede coinvolte dieci istituzioni Italiane e Croate che collaborano per realizzare, in modo congiunto, l'Osservatorio Ecologico ECOAdS nel Mar Adriatico. Nel percorso di costruzione di EcoAdS verranno integrate la ricerca oceanografica ed ecologica, le attività di monitoraggio e le strategie di conservazione, con l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia degli habitat e delle specie marine nei siti Natura 2000 in Adriatico.

L'Ente Parco Regionale Delta del Po Vi invita a partecipare al primo dei due eventi rivolto a tutti i portatori di interesse:

"La qualità ambientale delle lagune del Delta del Po" che si terrà su piattaforma Zoom il giorno 17 giugno alle ore 17:00.

È possibile iscriversi cliccando sul link sottostante, verrete così indirizzati alla pagina di registrazione. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z7jZpHkzRB2ZIHtig8ZZtw