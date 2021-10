Nuove opportunità da UNESCO per i giovani e non solo…

(Ariano Polesine, 14 Ott 21) Entro il 29 ottobre 2021 ci si può candidare per entrare a far parte del progetto "UNESCO Network of international environmental experts- the UNESCO Earth Network", un team di esperti volontari nel campo della biodiversità e alla conservazione del territorio, alla gestione ambientale, così come di conoscitori del territorio. Gli esperti saranno coinvolti come volontari e potranno contribuire con indicazioni tecniche, generazione di dati, costruendo partnership con gli attori locali che potranno così partecipare attivamente alla rete dei siti UNESCO. Per candidarsi collegarsi al link:

https://en.unesco.org/news/support-italy-unesco-launches-international-network-environmental-experts

Inoltre, anche quest'anno si apre la call per presentare la propria candidatura al "MAB Young Scientists Award" (MYSA). Dal 1989, il Programma UNESCO Man and the Biosphere (MAB) sostiene giovani ricercatori fino ai 35 anni d'età con premi fino a 5,000 dollari a sostegno della loro ricerca sugli ecosistemi, le risorse naturali e la biodiversità. I candidati sono chiamati a dimostrare in che modo la loro ricerca contribuisce alla Rete MAB e al raggiungimento dell'Agenda 2030 dell'ONU e dei suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Le candidature ed i progetto dovranno riguardare il territorio della propria Riserva di Biosfera Delta del Po e potranno essere inviate entro e non oltre il 15 dicembre 2021 a info@parcodeltapo.org e ufficiomab@parcodeltapo.org Verranno in seguito trasmesse al Comitato Nazionale MaB UNESCO italiano che provvederà alla selezione. Ogni paese membro può infatti inviare fino ad un massimo di 2 candidature. Per scaricare i moduli di iscrizione e per maggiori informazioni: https://en.unesco.org/mab/awards#young-scientists

Scadenza 14/12/2021