(Ariano Polesine, 06 Apr 22) Il Parco del Delta del Po sarà presente questo fine settimana alle più importanti fiere internazionali.

Domenica 10 aprile, infatti, il Delta sarà a FieraMilano alla BIT 2022, la fiera internazionale del turismo, all'interno dello stand della Regione Veneto, e sarà presente da domenica 10 a mercoledì 13 anche a Verona a VINITALY nel padiglione C dedicato alla rassegna Sol&Agrifood, il Salone Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità.



La 54esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e Distillati ospita in contemporanea Sol&Agrifood, il Salone Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità. Grazie a questi eventi Fiera di Verona diventa un polo di attrazione per milioni di visitatori e wine lovers.



Un'occasione importante anche per il nostro Parco, Riserva di Biosfera MAB UNESCO, che darà a un gruppo di operatori la possibilità di raccontare i propri prodotti e le materie prime di qualità, sia ai buyer sia alla stampa del settore che assaggeranno le specialità alimentari attraverso degustazioni guidate.

Dopo due anni di pandemia, finalmente Vinitaly torna nella sua versione storica e i numeri sembrano, confermare un desiderio di normalità anche se il momento non è facile. Il quartiere espositivo è infatti al completo: saranno presenti 4.400 aziende da 19 Paesi, con 17mila etichette di vino in degustazione. "Sarà un sold out – ha affermato il presidente Zaia durate la presentazione dell'evento - I top buyer accreditati a Vinitaly, provenienti da 50 Paesi, sono quasi 700, con la delegazione nordamericana in testa. Stiamo parlando della più grande fiera al mondo del vino, un punto di riferimento internazionale e una grande vetrina per il Veneto, prima Regione italiana con 11 milioni di ettolitri di vino prodotti che rappresentano un terzo dell'export dell'intero Paese, per un fatturato di quasi 2 miliardi".

Con numeri così significativi Vinitaly e le esposizioni in contemporanea si confermano volani per la promozione di tutto il Veneto e delle sue eccellenze che il mondo può conoscere e toccare con mano. Degustazioni, workshop, conferenze, convegni e presentazioni sono sicuramente delle importanti opportunità. Per questo il Parco Veneto del Delta del Po ha deciso di partecipare.

Lo spazio in cui è collocato è all'interno del padiglione C Sol&Agrifood insieme ad una rete di espositori che si caratterizzano per la forte attenzione al Territorio e che esprimono prodotti fortemente caratterizzati per Tradizione, Tipicità, Trasparenza e Tracciabilità.

Sol&Agrifood è il luogo di incontro tra offerta e domanda di tutte le specialità agroalimentari di qualità, suddivise in tre macro aree: food, olio extravergine di oliva e birre artigianali. Il format rende protagonisti sia gli espositori che raccontano i propri prodotti, i luoghi di origine, le tradizioni, le materie prime, sia i buyer e gli operatori che possono scoprire nuove specialità alimentari attraverso percorsi sensoriali che ne valorizzano l'unicità.

Il Delta sarà protagonista a VINITALY anche con un ricco calendario di degustazioni delle eccellenze locali.

Domenica 10 sarà possibile gustare l'ostrica rosa la Perla del Delta di Greguoldo Alessio; Lunedì 11 si potrà assaggiare il brasato di manzo del Agriturismo La Presa servito con il mulsum, un'antica salsa di vino rosso e miele del Delta dell' Apicoltura Marangon Alessio, servito su polentina di riso e accompagnato da passito di Pantelleria e biscotti di riso della Società Agricola Moretto, che sarà presente anche Lunedì 11 e martedì 12 con il risotto con il riso del Delta mantecato con il formaggio di capra di Laudato Si' Società Agricola Bio ; Mercoledì 13 aprile, infine, la degustazione prevede un aperitivo con il Gin Caleri e crackers artigianali al ginepro di Enrico Crivellari e Silvana Marangon de Il Gattaccio.

Alle degustazioni, oltre ai buyer accreditati a Vinitaly, sono stati invitati giornalisti del settore e stakeholders.

Vinitaly è organizzato con il patrocino dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello Sviluppo Economico e di ITA - Italian Trade Agency Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.