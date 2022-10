(Ariano Polesine, 26 Ott 22) L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dalla Regione del Veneto e dall'Ente Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po, in accordo con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, è quello di promuovere un progetto di sensibilizzazione della popolazione affinché non vengano abbandonati gli esemplari di testuggini capaci di danneggiare l'ambiente. Inoltre, si intendono promuovere all'interno dell'Ente Parco delle attività didattiche con il supporto e il coinvolgimento degli studenti universitari.



La presenza della testuggine palustre americana ha un impatto fortemente negativo sulla conservazione della biodiversità, in particolare delle aree protette parte di Rete Natura 2000. Le Trachemys scripta sono, infatti, in grado di influire negativamente sulle comunità acquatiche degli ambienti con la predazione di una grande varietà di specie animali, tra cui insetti acquatici, crostacei, pesci e anfibi, e nutrendosi anche di vegetazione degli ambienti umidi. Diversi studi hanno evidenziato che la testuggine palustre americana può inoltre entrare in competizione con le testuggini autoctone per il cibo, i siti di deposizione delle uova e le aree di basking (esposizione al sole per la termoregolazione) e che il suo rilascio nell'ambiente costituisce un fattore di possibile rischio di trasmissione di patogeni ad altre specie.



Il Programma* dell'incontro:



Ore 10.45 Registrazione dei partecipanti

Ore 11.00 Interventi:

Michele Capanna, Assessore Comune di Porto Viro;

Moreno Gasparini, Presidente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po;

Sandro Mazzariol, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA Università degli studi di Padova;

Mauro De Osti, Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori Regione del Veneto;

Giancarlo Ravagnan, Soc. Agricola Ravagnan s.r.l.;

Pierangelo Baratta, Generale di Brigata, Comandante Regione Carabinieri Forestale "Veneto";

Cristiano Corazzari, Assessore a Territorio - Cultura - Sicurezza - Flussi migratori - Caccia e pesca, Regione del Veneto.



*Il programma potrebbe subire variazioni.



Per ulteriori informazioni inviare una mail a info@parcodeltapo.org