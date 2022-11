(Ariano Polesine, 02 Nov 22) Fieracavalli torna in sella per la sua 124a edizione nel suo format originale di quattro giorni, dal 3 al 6 novembre 2022 a Veronafiere. Sono 2.375 i cavalli di 60 razze protagonisti assoluti della manifestazione, riferimento per il settore equestre con 12 padiglioni da visitare, per un totale di 128mila metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni, tutto nel segno della sostenibilità.

Fieracavalli rappresenta una delle più grandi vetrine internazionali per il trade business del comparto, con tre aree commerciali dove espongono i migliori brand. Insieme a ICE-Agenzia, Veronafiere ha lavorato sull'attività di incoming per portare al salone buyer selezionati dai mercati target di Germania, Stati Uniti, Regno Unito, India, Indonesia, Libia, Tailandia, Tunisia, Marocco, Estonia e Lettonia.

Un evento imperdibile quindi per la promozione del territorio del Parco del Delta del Po che anche quest'anno avrà uno spazio dedicato all'interno dello stand della Regione Veneto nel padiglione 4, che

come da tradizione, ospiterà eventi e degustazioni gratuite di prodotti di eccellenza.

Le degustazioni dedicate al Delta del Po si terranno Sabato 5 novembre: alle ore 12.30 con un primo piatto goloso "Linguine di grano duro biologico 100% italiano con vongole veraci della Sacca degli Scardovari e zafferano del Delta del Po" e alle ore 14.00 con una proposta di aperitivo sfizioso "Ricci di grano duro biologico 100 % italiano in abbinamento alle birre con riso del Delta del Po". Le aziende che presenteranno i loro prodotti durante le degustazioni sono: la Società Agricola Agrifree s.s. di Porto Viro, che produce pasta e snack da grano di agricoltura biologica, il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine di Scardovari, lo Zafferano del Polesine della Tenuta Bardella di Ariano nel Polesine, le birre Tre Po di Uccellatori Società Agricola S.S. di Taglio di Po.Per tutta la durata della manifestazione il personale dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po sarà presente allo stand, dove sarà possibile conoscere le preziosità del territorio, comprese le proposte di turismo lento e sostenibile.