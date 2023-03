Sabato 25 Marzo 2023 dalle 15:45 alle 18:30

Andremo in barca sul grande fiume, alla foce maestra, dove il Po torna padrone del suo corso e si spande verso l'Adriatico tra diramazioni naturali, canneti, lagune e resti di presenze umane disegnando un ambiente unico. Cercheremo anche di raggiungere "l'Isola che non c'è", se le acque ce lo permetteranno. Partiremo un po' più tardi del solito per fare esperienza di questi paesaggi con la luce radente del tardo pomeriggio fino al rientro al tramonto. E' il momento nel quale il Delta risplende di luci incredibili, mai uguali, che nessuna foto riesce a replicare.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 28,00

COSA PORTARE: acqua e bevande, abbigliamento adatto: in barca può fare fresco.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, POSTI LIMITATI



ACQUISTO BILGIETTI ONLINE: https://www.aqua-deltadelpo.com/.../la-grande-foce-al...