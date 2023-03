Domenica 26 Marzo 2023 dalle 08:45 alle 16:00

Il Delta del Po ha una geografia del tutto unica e ci sono vasti territori completamente circondati dall'acqua, che sono isole a tutti gli effetti anche se non si trovano in mezzo al mare e si possono costeggiare a piedi anzichè in barca. Questa sarà la meta di questa giornata di cammino: "circumcamminare" l'Isola di Polesine Camerini, un anello di 26 km tra il Po di Pila, il Po delle Tolle, Busa Bastimento e la Sacca del Canarin. Dall'alto degli argini ci sarà molto da ammirare, da scoprire, da raccontare, nel Delta più estremo e recente.

PARTENZA ore 9:00

h 13:00 circa sosta e pranzo al sacco

h 16:00 circa arrivo al punto di partenza, momento di convivalità autogestito, saluti e rientro ai luoghi di provenienza

N.B. gli orari di sosta e di arrivo sono riferimenti indicativi e variabili in base al passo e alla giornata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 15,00

NOTE TECNICHE:

- Il percorso si articola prevalentemente su strade asfaltate con brevi tratti sterrati. Consigliata una scarpa non troppo rigida.

- Pranzo al sacco previsto presso Polesine Camerini con supporto bar, qui sarà possibile fare rifornimento d'acqua. Non ci sono altri punti ristoro lungo il percorso, Portarsi almeno 2 litri d'acqua a testa e snacks.

- I luoghi possono essere ventilati, prevedere abbigliamento a strati e adatto in caso di vento.

- distanza: 26 km totali, 15 al mattino fino alla sosta pranzo e 11 al pomeriggio fino all'arrivo