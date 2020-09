In bicicletta nelle terre dell'Ocarina

Sabato 5 Settembre 2020 dalle 18:30 alle 22:00

Una pedalata facile facile per conoscere quella parte antica del Delta del Po dove ha origine la tradizione dell'Ocarina, strumento musicale a fiato di terracotta simbolo dell'artigianato locale attorno al quale è nato il Museo "L'Ocarina" di Grillara, che visiteremo, e l'istituzione di un vero e proprio Festival Internazionale dell'Ocarina!! Una immersione tra archeologia, storia, testimonianze geologiche e grande musica…

Ritorno previsto a San Basilio alle ore 18.30 per goderci assieme, davanti alla meravigliosa chiesetta romanica, sul far del tramonto, il Concerto…"Seguendo il Sole" con i migliori gruppi ocarinistici Italiani.

Non può mancare …l'Apericena!!!

Possibilità di cenare presso la vicina Trattoria per "fare serata" (inizio ore 21.30) con Due in"Fabernacolo", omaggio a Fabrizio De Andrè (Voce e Chitarra, ocarine) ad 80 anni dalla nascita del più grande cantautore italiano.

Info e penotazioni 346 3357534

Ariano nel Polesine 45012 Italy Comune: Ariano nel Polesine (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto

Organizzatore: CosedelPo

Info Email: cosedelpo@deltapoolservice.it Info Line: 3463357534 RovigoCosedelPo

Tag: escursioni