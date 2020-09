Caccia al Tesoro Botanica

Domenica 6 Settembre 2020

Armati di tablet i partecipanti si cimenteranno in una divertente caccia al tesoro Botanica per imparare le principali specie vegetali presenti nell'Oasi. Attraverso il gioco si riconosceranno le caratteristiche più importanti delle piante e come si differenziano l'una dall'altra.

Evento gratuito.

Prenotazione obbligatoria: 3281233820 - 3452518596