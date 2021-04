Isole in terraferma

Da Sabato 17 a Domenica 18 Aprile 2021 dalle 09:00 alle 17:00

Due giorni, un'isola al giorno, 25 km a isola, per un weekend full immersion nel Delta del Po. Chi vuole può partecipare ad una sola delle due giornate.Il Delta del Po ha una geografia del tutto unica e a volte le isole non si trovano in mezzo al mare e si possono "costeggiare" a piedi anziché in barca.

Ci sono vasti territori completamente circondati da fiumi, lagune e valli da pesca, che sono isole a tutti gli effetti e, per gli amanti del cammino, abbiamo pensato ad una formula semplice ed elastica per viverli al meglio.

Mantenendo sempre l'acqua al nostro fianco, accompagnati da una guida naturalistica esperta, percorreremo i tratti più caratteristici ed insoliti del Delta del Po veneto e incontreremo lungo il percorso una varietà di ambienti e di storie sorprendenti;

La bellezza e la natura appartata e pianeggiante di questi luoghi garantisce un'esperienza completa, appagante per il corpo e per lo spirito, adatta anche a chi voglia avvicinarsi per le prime volte ai cammini di uno o più giorni.

DURATA: 2 giorni/ 1 notte

QUANDO: sabato 17 e domenica 18 Aprile 2021

PROGRAMMA:

- Sabato 17 aprile: ritrovo e partenza ore 9:00 in Piazza Martiri della Libertà a Ca' Venier – Porto Tolle (RO)

- entrambe le giornate saranno impostate in modo da percorrere circa 15 km nella mattinata e circa 10 km nel pomeriggio, dopo la sosta per il pranzo al sacco,

- a fine camminata breve trasferimento con mezzi propri in hotel per la cena e il pernotto.

- Domenica 18 aprile: ritrovo e partenza ore 9:00 presso il ristorante "Canarin" in via Isonzo 45, Polesine Camerini – Porto Tolle (RO)

- fine camminata nel pomeriggio e rientro ai luoghi di provenienza

INFO E PRENOTAZIONI:

https://www.aqua-deltadelpo.com/.../isole-in-terraferma.html

Porto Tolle 45018 Italy Luogo: Piazza Martiri della Libertà a Ca’ Venier

Comune: Porto Tolle (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto

Organizzatore: Società Aqua

Info Email: info@aqua-deltadelpo.com Info Line: 0426662304 RovigoSocietà Aqua

Tag: escursioni