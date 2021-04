Camminata della Donzella

Domenica 11 Aprile 2021 dalle 08:45 alle 12:00

Percorso ad anello di circa 10 km nella zona più autentica del Delta, l'isola della Donzella, racchiusa tra rami del Po e insenature marine.

L'itinerario collega habitat diversi e preziosi, dalle vecchie foci dell'Oasi di Ca' Mello alle Valli da Pesca, passando dal Bosco Della Donzella, risaie, paleoalvei, fino al suggestivo panorama della Sacca di Scardovari. Non può mancare lungo il percorso l' avvistamento di fauna e soprattutto uccelli in ogni stagione, sia di ambiente silvestre che acquatico.

Evidenti ed affascinanti anche le testimonianze della tenacia delle genti che da sempre rendono unico questo territorio estremo.

DURATA: 3 ore circa

LUNGHEZZA: 10 km

DIFFICOLTÀ: facile, pianeggiante, richiede un minimo di resistenza ed esercizio.

DA PORTARE: Acqua, snack energetici, abbigliamento idoneo in caso di vento, scarpe adatte a fondo prevalentemente asfaltato/sterrato.QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00



ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE: https://shop.vwallet.it/it/attractions/172...

IMPORTANTE



Le attività proposte sono vincolate alle direttive vigenti anti Covid-19. In caso di variazione o annullamento tutti i partecipanti verranno avvisati ai recapiti lasciati in fase di prenotazione. Il numero dei partecipanti è contingentato e tutti sono obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione e a garantire il distanziamento dai non conviventi.

Porto Tolle 45018 Italy Luogo: ristorante Marina 70, via Belvedere, 2

Comune: Porto Tolle (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto

Organizzatore: Società Aqua

Info Email: info@aqua-deltadelpo.com Info Line: 345 2518596 RovigoSocietà Aqua

Tag: escursioni