La pedalata dei fenicotteri

Sabato 8 Maggio 2021 dalle 15:15 alle 18:30

Biciclettata pomeridiana alla scoperta dei fenicotteri nel Delta del Po. Nel bel mezzo della primavera finalmente si parte per una bella uscita in bici lungo uno degli scenari più suggestivi del Parco del Delta del Po.

Pedaleremo con guide ambientali esperte tra lagune e valli da pesca, raccontandone caratteristiche e storie. Lungo il percorso si incontrano, diversificati e inattesi, ambienti e animali, fino ad osservare nel loro contesto naturale, gli eleganti fenicotteri rosa che popolano questi placidi specchi d'acqua.

Al rientro ci si potrà concedere uno sfizioso e meritato aperitivo sull'aia.



PROGRAMMA:RITROVO: ore 15:15 presso il ristorante "Osteria del Pesce e non solo" Frazione Cà Pisani, 81, 45014 Porto Viro (RO)



PARTENZA: ore 15:30 PERCORSO: 24 km circa. andata e ritorno RIENTRO PREVISTO: ORE 18:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 QUOTA RIDOTTA FINO AI 12 ANNI: € 8,00 APERITIVO SULL'AIA: € 5,00 EVENTUALE NOLO BICI IN LOCO: € 5,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE: https://shop.vwallet.it/it/attractions/177?vwalletName=aqua

IMPORTANTE



Le attività proposte sono vincolate alle direttive vigenti anti Covid-19. In caso di variazione o annullamento tutti i partecipanti verranno avvisati ai recapiti lasciati in fase di prenotazione. Il numero dei partecipanti è contingentato e tutti sono obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione e a garantire il distanziamento dai non conviventi

Porto Viro 45014 Italy Luogo: Osteria del Pesce Ca' Pisani

Comune: Porto Viro (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto

Organizzatore: Società Aqua

Info Email: info@aqua-deltadelpo.com Info Line: 0426662304 RovigoSocietà Aqua

Tag: escursioni