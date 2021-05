Camminare nel Delta - Il Delta Antico tra i Papaveri

Domenica 23 Maggio 2021 dalle 09:00 alle 12:00

Il piccolo borgo di San Basilio è uno di quei gioielli appartati che fanno splendere il Delta di una luce unica. Situato lungo l'antico cordone dunoso che segnava la costa 3000 anni fa, ben prima che il delta moderno fosse solo abbozzato dal fiume, fu crocevia di genti e traffici, dai paleoveneti, agli etruschi, ai greci, poi Roma antica, fino a Dante Alighieri. Il nostro percorso di circa 10km ci offrirà una varietà inaspettata di ambienti naturali e di rivelazioni storiche e archeologiche sorprendenti.

A far da splendida cornice la primavera in fioritura con il rosso dei papaveri e il profumo della camomilla.

DURATA: 3 ore circa

LUNGHEZZA: 10 km

DIFFICOLTÀ: facile, pianeggiante, richiede un minimo di resistenza ed esercizio.

DA PORTARE: Acqua, snack energetici, abbigliamento idoneo in caso di vento, scarpe adatte a fondo prevalentemente asfaltato/sterrato.QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 10,00

ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE: https://www.aqua-deltadelpo.com/.../il-delta-antico-tra-i...

Le attività proposte sono vincolate alle direttive vigenti anti Covid-19. In caso di variazione o annullamento tutti i partecipanti verranno avvisati ai recapiti lasciati in fase di prenotazione. Il numero dei partecipanti è contingentato e tutti sono obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione e a garantire il distanziamento dai non conviventi

Ariano nel Polesine 45012 Italy Luogo: Presso le Dune Fossili di Rosada, Via S. Basilio, 60

Comune: Ariano nel Polesine (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto

Organizzatore: Società Aqua

Info Email: info@aqua-deltadelpo.com Info Line: 3452518596 RovigoSocietà Aqua

Tag: escursioni