La luna in laguna

Mercoledì 26 Maggio 2021 dalle 20:00 alle 22:00

Uscita stellare alla foce dell'Adige. Appuntamento serale, al crepuscolo, col sole che tramonta sul fiume e la luna piena che sorgerà subito dopo dal mare. Una breve passeggiata alle foci dell'Adige ci consentirà di gustare al meglio questi momenti, alla scoperta della vita notturna attorno a noi e delle luci che via via si accenderanno in cielo, che riconosceremo e racconteremo.RITROVO: ore 20.00 presso il parcheggio in via Foci Adige, Rosolina Mare (RO)

DURATA: 2,5 ore

QUOTA INDIVIDUALE: € 10,00

DA PORTARE: acqua, asciugamano, repellente per le zanzare

IMPORTANTE





Le attività proposte sono vincolate alle direttive vigenti anti Covid-19. In caso di variazione o annullamento tutti i partecipanti verranno avvisati ai recapiti lasciati in fase di prenotazione. Il numero dei partecipanti è contingentato e tutti sono obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione e a garantire il distanziamento dai non conviventi.

Rosolina 45010 Italy Luogo: Parcheggio di Via Foci Adige Rosolina mare

Comune: Rosolina (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto

Organizzatore: Società Aqua

Info Email: info@aqua-deltadelpo.com RovigoSocietà Aqua

Tag: escursioni