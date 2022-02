Tra canneti scanni e sacche

Domenica 27 Febbraio 2022 dalle 14:30 alle 18:00

Con la bassa marea sono tantissimi gli uccelli che utilizzano come mensa la battigia o le zone fangose che emergono dall'acqua.

Per raggiungere i luoghi adatti ci si muoverà in barca nel Bacucco, uno dei luoghi più autentici del Delta del Po. Si proseguirà poi in auto lungo le campagne dell'isola della Donzella e la Sacca degli Scardovari

Incontro a Gorino Sullam - Piazza San Rocco 1 alle ore 14.30

Costo € 30,00 a persona; bambini da 5 a 12 anni € 15,00