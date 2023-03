Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo

(Ostuni, 27 Mar 23) Martedì 28 marzo, alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di Fasano, si terrà l'incontro pubblico intitolato ''Il ruolo del Parco delle Dune Costiere per la valorizzazione turistica del paesaggio''.



L'incontro verterà sulla condivisione delle iniziative del biennio 2023/25 che l'Area Naturale Protetta del Parco Dune Costiere ha in animo di programmare per contribuire alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio, in collaborazione con il Comune di Fasano e con il coinvolgimento attivo e propositivo delle associazioni e degli operatori economici del territorio.