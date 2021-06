AVVISO DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA CAMPER ATTREZZATA IN LOCALITA’ QUINTO DI TREVISO (TV), CHE NECESSITA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIAVVIO DELL’ATTIVITA’

(Treviso, 18 Giu 21) Si pubblica l'avviso di gara informale per l'affidamento temporaneo in concessione della gestione dell'area di sosta camper attrezzata in località Quinto di Treviso (TV), che necessita di interventi di manutenzione ordinaria e riavvio dell'attività.

Per consultazione del bando e dei relativi allegati si rimanda alla sezione "Albo dell'Ente".

Scadenza 12/07/2021