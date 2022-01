(Treviso, 25 Gen 22) L'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario organizza un corso di alta formazione sul diritto del paesaggio.

Vista la perdurante emergenza sanitaria, sarà comunque assicurata la possibilità di una frequenza a distanza attraverso la piattaforma Zoom.

Sono previste agevolazioni per i dipendenti pubblici.

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti sui profili didattici e scientifici dell'iniziativa, ci si può rivolgere a Clemente Pio Santacroce

Professore associato di Diritto amministrativo

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario

Università degli Studi di Padova

Via 8 febbraio, 2 - 35122 - Padova

tel. 049 827 3389 - email: clemente.santacroce@unipd.it

Per informazioni amministrative (preiscrizioni, etc.) sarà possibile invece contattare il competente Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua, al tel. 049 8276387 (lun. - ven., ore 10:00-12:30) o via e-mail (formazionecontinua.lauream@unipd.it).

Scadenza 14/02/2022