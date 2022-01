Sulle attività di educazione ambientale proposte dal Parco Fluviale Sarca in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta

(Tione di Trento, 12 Gen 22) Iniziamo l'anno in bellezza, condividendo brevi stralci delle lettere di ringraziamento da parte degli alunni della classe V della Scuola primaria di Vezzano. Sono composizioni dense di pensieri ed entusiasmo in merito all'esperienza di educazione ambientale proposta nell'anno scolastico 2021-2022 dal Parco Fluviale della Sarca, in collaborazione con gli esperti del Parco Naturale Adamello Brenta.

"È stata davvero una piacevole sorpresa ricevere tanti bellissimi scritti relativi a un progetto, quello del Parco Fluviale della Sarca, che ha dimostrato così di essere non solo utile ma anche particolarmente apprezzato," hanno scritto a insegnanti e alunni il presidente del Parco Fluviale Sarca, Gianfranco Pederzolli, e il presidente del Parco Naturale Adamello Brenta, Walter Ferrazza. Che così proseguono: "È con piacere che vi comunichiamo che prima della fine dell'anno scolastico la vostra diligenza sarà ricompensata con un piccolo "regalo" a ricordo di questa esperienza condivisa e soprattutto a testimonianza dell'importanza di essere uniti, come "La Sarca", per concorrere alla protezione e insegnare il rispetto della natura e del nostro bel Pianeta. L'intera squadra del Parco Naturale Adamello Brenta e del Parco Fluviale Sarca vi abbraccia e vi saluta affettuosamente."

… Ho imparato che il ponte Balandin è stato ricostruito con la tecnica degli antichi Romani… Ho imparato che l'uomo sta distruggendo la natura… (Marta)

… Mi è piaciuto alla cascata Nardis vedere i sassi bianchi coi puntini neri, ho imparato che si chiama 'tonalite'… (Astrid)

… Abbiamo visto che l'uomo con le sue attività procura molti danni all'ambiente e dobbiamo fare qualcosa perché sennò si estinguono molte specie… (Enrico)

… Cari esperti del Parco della Sarca, quello che abbiamo fatto con voi è stato tutto molto divertente, interessante e istruttivo… (Gabriele I)

… Ho imparato che adesso l'acqua sporca delle case va nelle fognature e si dirige nel depuratore che la pulisce e poi va direttamente nel fiume… (Gabriele II)

… Mi è piaciuto andare sui ponti e vedere giù la forra del Limarò, e anche dalle piattaforme, anche se camminando da un ponte avevo le vertigini… (Sofia I)

… Cari esperti, spero che vada tutto bene col vostro lavoro… le attività proposte mi sono piaciute tutte… (Cristina)

… Cari esperti, siete stati tutti molto simpatici!... Ho imparato moltissimo, vi ringrazio con tutto il mio cuore! (Lucia)

... Mi ha interessato andare vicino alla calchera dove ci avete spiegato che erano dei forni dove si scioglievano i sassi di calcare e si otteneva la calce che veniva usata come una specie di malta… (Filippo)

… Le spiegazioni sono state molto chiare e si capivano, però non è stato così tanto facile indovinare le risposte sulle conoscenze della roggia… (Maya)

… Il gioco che abbiamo fatto a scuola l'ultimo incontro era stupendo e non me lo dimenticherò mai… (Greta)

… Alle cascate del Nardis ci ero già andata ma questa volta mi è piaciuto di più perché abbiamo fatto una passeggiata per arrivare alla cascata… (Ania)

… Ho imparato che più corridoi ecologici ci sono più animali si possono proteggere… (Sofia II)

… L'intervista a un anziano è stata molto utile per imparare com'era la Sarca una volta in confronto a oggi… (Ambra)

… A me piacciono gli animali e ho scoperto che sotto i sassi della roggia ci sono le larvette, se inquino il fiume le larvette muoiono… (Elena)

… Mi è piaciuto andare a vedere la roggia di Fraveggio soprattutto quando ci avete proposto di realizzare un disegno con matite che si sfumavano bagnandole con l'acqua della roggia… (Giulia)

… Se l'uomo butta plastica e veleni nella roggia di Fraveggio poi si inquina anche la Sarca!... (Riccardo)

… Secondo me fare il Parco fluviale della Sarca è stata una bellissima idea… (Viola)

… Per me è stato come un sogno poter capire tutte le cose della natura… (Melissa)