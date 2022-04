Tante facili escursioni gratuite per conoscere il Parco Fluviale Sarca e le sue magnifiche riserve naturali

(Tione di Trento, 12 Apr 22) Da domenica 24 aprile a domenica 2 ottobre. Dalla primavera all'autunno. Sono ben 26 le escursioni guidate nei territori dell'Alto, Medio e Basso corso della Sarca, alla scoperta delle tante riserve naturali e dei percorsi di visita che costituiscono il ricco palinsesto tematico del Parco Fluviale Sarca.

A guidare le escursioni organizzate dal Parco i professionisti di Mountain friends (per l'Alto corso) e Albatros (Basso e Medio corso), che svolgeranno in questo modo anche il ruolo di ambasciatori del Parco, svelandone i segreti e illustrandone le particolarità.

L'iscrizione è obbligatoria e gratuita. Va effettuata entro le ore 18.00 dei venerdì precedenti le escursioni, che si svolgeranno sempre nel fine settimana dalle 9:30 alle 14:30. In ognuna è prevista una sosta per il pranzo al sacco, che non è fornito.

In caso di mal tempo, le escursioni verranno annullate e recuperate in data successiva, che sarà comunicata direttamente agli iscritti da Mountain friends e da Albatros.

I migliori "esploraparco", cioè coloro che svolgeranno più escursioni sia in alto che in basso e medio corso, saranno premiati dal Parco Fluviale Sarca con bellissimi omaggi.

I RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI:

Alto Sarca - Mountain Friends

iscrizioni: info@mountainfriends.it

informazioni: 345 2858648

Basso e Medio Sarca – Albatros

iscrizioni: info@albatros.tn.it

informazioni: 340 7615644

IL PROGRAMMA:

ALTO SARCA

domenica 24 aprile

I segreti della Val Genova: acqua, roccia, fuoco (Pinzolo/Carisolo)

domenica 1 maggio

Le cà da mont: boschi e prati della ZSC Tione - Villa Rendena (Tione/Porte di Rendena)

sabato 14 maggio

Il parco agricolo: alla scoperta dell'Ontaneta di Caderzone (Caderzone/Strembo/Bocenago)

domenica 22 maggio

Un paesaggio che cambia: ambienti acquatici e specie invasive in Val Rendena (Spiazzo/Pelugo)

domenica 5 giugno

Motori ad acqua: le acque industriose delle Giudicarie centrali (Borgo Lares/Tione)

domenica 12 giugno

Le sorgenti della Sarca, Val di Nambino e Riserva locale Zeledria (Madonna di Campiglio)

domenica 26 giugno

I tesori della terra:boschi rari e biodiversità tra Pinzolo e Giustino (Giustino/Massimeno)

domenica 3 luglio

Ponte Pià: il lago che non c'era (Tre Ville - Ponte Pià)

domenica 17 luglio

Sella Giudicarie, storia e vita di un torrente (Sella Giudicarie)

domenica 24 luglio

L'oro verde di Camp'Antic: prati aridi e malghe di montagna (Tione - Le Sole)

domenica 4 settembre

I mulini di Montagne: acqua di montagna (Tre Ville - Montagne)

domenica 11 settembre

A Stenico nella valle dei Mulini (Stenico)

BASSO E MEDIO SARCA

domenica 24 aprile

La via dell'acqua: roggia di Calavino, Madruzzo, Toblino (Madruzzo)

domenica 1° maggio

Dalla Sarca al Bosco Caproni (Arco)

sabato 14 maggio

Paesaggi mediterranei: il sentiero Busatte-Tempesta (Nago Torbole)

domenica 22 maggio

L'incanto del Banale: antiche vie ai piedi del Brenta (San Lorenzo Dorsino)

domenica 5 giugno

Lomasona tutta da scoprire (Comano Terme)

domenica 12 giugno

Meraviglioso Brione, scrigno di biodiversità (Riva del Garda)

in collaborazione con Museo Alto Garda

domenica 26 giugno

Acini baciati dall'Ora (Cavedine)

domenica 3 luglio

Carera: l'evoluzione di un lago antico (Fiavé)

domenica 17 luglio

La forra del Limarò: storie di acqua e rocce (Ponte Arche - Comano)

domenica 24 luglio

Bleggio, incanto di natura e cultura (Bleggio Superiore)

domenica 4 settembre

Segni di antichi ghiacciai (Vallelaghi)

domenica 11 settembre

I patriarchi della natura: cultura e colture del Castagno (Drena)

domenica 25 settembre

Un sorprendente oceano di pietra: giro delle Marocche di Dro (Dro)

domenica 2 ottobre

Acqua che racconta (Sarche-Torbole - bicicletta)