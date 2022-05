Un progetto in collaborazione con le 10 biblioteche del Parco Fluviale della Sarca

(Tione di Trento, 03 Mag 22) Nel corso del 2021 il Parco Fluviale della Sarca ha stipulato una convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per la realizzazione di iniziative nell'ambito dell'educazione ambientale e della valorizzazione culturale. L'accordo risponde all'interesse dei due Parchi di valorizzare le potenzialità presenti nelle due realtà con l'unione delle competenze e degli strumenti di cui ciascuna dispone, nel quadro generale delle proprie attività istituzionali.

Il Parco Fluviale della Sarca ha costruito un'importante rete di relazioni, valorizzando il portato di conoscenze, creatività e responsabilità delle associazioni locali nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e animazione del territorio. L'intento è quindi quello di consolidare le collaborazioni con le associazioni locali, affinché gli obiettivi e le pratiche del Parco Fluviale della Sarca generino ricadute positive sul tessuto locale e promuovano una gestione sempre più integrata e allargata alle diverse componenti territoriali.

In tale contesto anche le biblioteche locali possono diventare punti d'incontro tra il Parco Fluviale della Sarca e le associazioni, i gruppi egli enti locali oltre che canale privilegiato per un contatto diretto con i residenti, svolgendo attività rilevanti nel quadro culturale e socioeconomico locale. In particolare, il Parco Naturale Adamello Brenta nel 2019 ha dato avvio al progetto "Natura & Cultura" in collaborazione con le biblioteche dei Comuni del Parco nella realizzazione di iniziative destinate sia a bambini e ragazzi che a adulti, come mostre, letture teatrali, escursioni a tema, incontri con scrittori ed esperti, giornate di sensibilizzazione sui temi e obiettivi dell'area protetta. L'idea è quella di estendere tale progettualità anche alle biblioteche del Parco Fluviale della Sarca tenendo conto che, le biblioteche dell'area dell'Alto Sarca, collaborano già al progetto, in quanto coincidenti per ambito/comuni con quelle del Parco Naturale Adamello Brenta.

Nasce così il progetto "La Sarca: 77 Km di vita che scorre" in collaborazione con le 10 biblioteche del Parco Fluviale della Sarca:

Biblioteca di Pinzolo

Biblioteca di Tione

Biblioteca di Sella Giudicarie

Biblioteca Giudicarie Esteriori

Biblioteca Vallelaghi

Biblioteca Valle di Cavedine

Biblioteca di Dro

Biblioteca di Arco

Biblioteca di Riva del Garda

Biblioteca di Nago Torbole

Il progetto prevede una rassegna bibliografica itinerante nei paesi adagiati sulle sponde della Sarca, presso le biblioteche comunali in orari consueti di apertura. L'esposizione soddisferà le curiosità di grandi e piccini sui temi legati all'acqua e al fiume Sarca, con sezioni dedicate e con eventi e attività che vi accompagneranno lungo il fiume Sarca da Pinzolo a Nago Torbole.