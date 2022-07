In occasione del rinnovo dell’Accordo di Programma previsto per l'autunno, il Parco invita tutta la cittadinanza a esprimere suggerimenti e opinioni

(Tione di Trento, 11 Lug 22) Oggi la sostenibilità e la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali sono valori trasversali, riconosciuti da giovani e meno giovani, ma se tornate con la mente a dieci anni fa, avrete forse l'evidenza di quanto il Parco Fluviale abbia anticipato i tempi.

Nato dalla spinta propositiva del territorio che ha prima "utilizzato" lo strumento delle Reti di Riserve, per poi unirle in un unico organismo – il Parco ha creato da zero la cornice per permettere a 27 amministrazioni comunali, 16 Asuc (dal 2019), due comunità di Valle, il BIM e la Provincia Autonoma di Trento di collaborare in maniera continuativa su un tema di estrema attualità (oggi): tutelare, valorizzare e riqualificare il fiume Sarca e le sue aree protette.

Sono passati dieci anni, molto è stato fatto, molto ancora è da fare. Ed è per questo che il Parco Fluviale in occasione del rinnovo dell'Accordo di Programma previsto per questo autunno, invita tutta la cittadinanza a dare i suoi suggerimenti, le sue opinioni e le proprie priorità in merito alle azioni di tutela e valorizzazione che ci si propone di attivare nei prossimi tre anni. Si tratta di una proposta che comprende progetti e iniziative in parte già avviate, da completare, e in parte da far partire da zero. Azioni che vengono proposte dagli organismi del Parco Fluviale, sulle quali la cittadinanza può fare utili e importanti indicazioni di merito.

"Aree protette: noi le gestiamo, voi le vivete!" è la call delle tre serate itineranti e aperte a tutta la cittadinanza che verranno svolte nel mese di luglio. Si comincia lunedì 18 al Parco Masere di Pelugo alle ore 20.00 per proseguire, stessa ora, lunedì 25 al Parco della Sarca di Ponte Arche e giovedì 28 al Cantiere 26 ad Arco. Tre serate per raccogliere suggerimenti, idee, priorità in merito al piano di azioni proposte. Tre serate per mantenere viva la connessione e il rapporto che il Parco Fluviale ha con le comunità locali e per continuare ad essere, come sempre, al passo con i tempi!