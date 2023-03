Anticipazioni del documentario in via di realizzazione "La Sarca. Verso la sorgente"

(Tione di Trento, 06 Mar 23) "La Sarca. Verso la sorgente" è la narrazione in forma di documentario di un viaggio controcorrente, dalla foce del fume fino alla sua sorgente, che vede il Parco Fluviale della Sarca tra i suoi sponsor.

Nel film, scritto e diretto da Roberta Bonazza, la risalita è compiuta da due esploratori-alpinisti, curiosi nel passo e nell'animo. Abituati a salire le montagne, Danny Zampiccoli e l'amico di avventura Giampaolo Calzà partono dal lago di Garda, il grembo azzurro dove la Sarca confuisce dentro un paesaggio mediterraneo di ulivi, fichi e salici, per camminare a ritroso fno al ghiacciaio dell'Adamello, raccontando la metamorfosi del fume e dei suoi cambi di paesaggio.

I due protagonisti cercano di comprendere e raccontate questa complessità sedimentata nel fiume, in un percorso che ricostruisce la densità di significati dal fondovalle alla sommità. Non solo alpinisti, a tratti subacquei, a tratti viandanti d'oggi che si pongono domande e che pongono domande agli esperti che incontrano lungo il fume, pronti a sorprendersi e a sorprendere. Dai fondali delle acque emergono ricordi, esperienze, vicende storiche e personali che ricostruiscono una trama narrativa altrimenti invisibile. A filo d'acqua prende forma così un racconto corale che entra in dialogo con le riflessioni dei due camminatori: imprevedibili, a volte profonde come certe gole del fume, a volte ironiche e giocose come certi tratti delle loro personalità.

Come preziosa anticipazione di questo lavoro, che presumibilmente vedrà la luce a inizio 2024, vi proponiamo in forma completa tre interviste che nel film appariranno in forma abbreviata.

Sono tre testimonianze belle e importanti:

Chiara Fioretta (Dottoressa di Ricerca in Architettura e Pianificazione del paesaggio all'Università di Vienna) VAI AL VIDEO

Cristian Ferrari (Commisione glaciologica della SAT) VAI AL VIDEO

Romano Turrini (Presidente dell'associazione di studi storici Il Sommolago) VAI AL VIDEO