Via libera oggi dalla Giunta provinciale allo schema della nuova convenzione novennale del Parco Fluviale, nonché al Programma degli interventi del Parco 2023-2025.

(Tione di Trento, 14 Apr 23) Gli obiettivi posti alla base della convenzione, che rafforza, portandola a 9 anni di durata, la collaborazione già in corso tra i soggetti firmatari, sono la tutela della biodiversità, la riqualificazione degli ambienti fluviali e di quelli naturali e seminaturali, con l'attuazione di misure di conservazione attiva, di monitoraggio delle acque, di promozione culturale e di valorizzazione dell'economia sostenibile del territorio.

"Con questo accordo - sottolinea l'Assessore provinciale Mario Tonina (presentatore della proposta) - proseguiamo un cammino molto significativo in un'area, quella attraversata dalla Sarca, particolarmente ricca di biodiversità. L'unione delle forze moltiplica l'efficacia degli interventi e consente di praticare economie di scala, fattori determinanti per raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo: tutelare l'ambiente, anche attraverso un efficace lavoro di educazione e sensibilizzazione, e al tempo stesso promuovere iniziative di sviluppo sostenibile, da cui tutte le comunità interessate possano trarre vantaggio".

Esprime soddisfazione l'Ing. Gianfranco Pederzolli, presidente del Parco Fluviale: "Grazie a questo accordo novennale il Parco Fluviale della Sarca può spingersi verso una più duratura capacità di azione e di visione nel campo della promozione di una cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità per i nostri territori. L'auspicio è quello di una piena collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti: l'Ente capofila Consorzio dei Comuni BIM Sarca Mincio Garda, i Comuni, le ASUC e le Associazioni."